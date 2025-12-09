L’Unieuro ufficializza l’arrivo di Stephens

L’Unieuro Forlì saluta Kadeem Allen e annuncia DeShawn Stephens: “La Pallacanestro 2.015 Forlì - si legge in una nota - comunica di aver raggiunto l’accordo contrattuale con il giocatore statunitense DeShawn Stephens, ala/centro di 203 cm, nato a Los Angeles il 9 ottobre 1989. Giocatore d’esperienza internazionale, Stephens vive le prime stagioni lontano dagli Stati Uniti tra Giappone e Turchia, per poi approdare in Europa, dopo una breve parentesi in D-League, nella “sua” Los Angeles. Da questa parte dell’Oceano, il neo-pivot biancorosso vince una Coppa di Lega israeliana con il Maccabi Rishon LeZion nella stagione 2017-18, prima di affermarsi in Danimarca, in maglia Bakken Bears, nella stagione 2020-21, vincendo campionato e coppa di lega. Importante l’esperienza maturata da Stephens anche in Italia, dove veste la maglia di quella Fortitudo Bologna allenata da coach Antimo Martino nel 2019. Quindi, Scafati, Cagliari e Sassari, con la quale disputa nel 2022-23 una semifinale scudetto. Dopo il trasferimento in Grecia e Romania, al Cluji, Stephens approda quest’estate a Treviso. In maglia Nutribullet, DeShawn gioca 9 partite viaggiando a 8.9 punti e 5.3 rimbalzi di media. Contro Tortona e Cremona il suo Season High, con 16 punti messi a referto. Ora DeShawn Stephens è pronto a difendere la canotta numero 23 di Forlì”.