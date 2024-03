L’Unieuro scalda i motori per la semifinale con Cantù recuperando Kadeem Allen

Pronta a tuffarsi con determinazione, e al completo, nelle finali di Coppa Italia. Domani pomeriggio alle 16.15 l’Unieuro sfiderà l’Acqua San Bernardo Cantù nella prima semifinale del torneo che assegnerà il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta da Trapani e per il match avrà di nuovo a disposizione Kadeem Allen dopo due tre settimane di stop e due partite saltate in campionato. «Siamo tornati a lavorare in palestra tutti assieme e questo ci dà molta fiducia – conferma coach Antimo Martino - Parlo soprattutto per Kadeem che viene da un infortunio e al quale servirà tempo per ritrovare la migliore condizione, ma ritornare al completo è positivo e, come squadra ci aiuteremo e supporteremo in campo come sempre».

E la semifinale passerà molto dalla sfida tra la guardia biancorossa e Anthony Hockey, il play e la stella canturina che fu proprio compagno di squadra di Allen nella scorsa stagione all’Hapoel Haifa in Israele.

Un confronto diretto che i due sentiranno moltissimo, così come forti motivazioni le avrà un altro biancorosso come Maurizio Tassone, la guardia torinese che a Cantù visse dal 2017 al 2019 un biennio magico e da idolo dei tifosi in serie A. Arrivato come semplice aggregato agli allenamenti, riuscì a guadagnarsi spazio anche in massima serie.

Se l’Unieuro ritroverà tutti i suoi effettivi, più fluida è la situazione dell’Acqua San Bernardo. Filippo Baldi Rossi ha saltato la trasferta di Chiusi, ma per una tonsillite dalla quale dovrebbe recuperare. Il play Nicola Berdini, invece, è ancora alle prese con l’infortunio muscolare patito in allenamento prima della sfida con Rimini.

Arbitreranno la semifinale Boscolo Nale, Salustri e Martellosio.