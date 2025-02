L’Unieuro fa festa anche in casa di Orzinuovi (57-61)

Gruppo Mascio Orzinuovi - Unieuro Forlì 57-61 (14-13; 18-14; 18-14; 7-20 )

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Bossi 7, Costi 4, Bertini 3, Williams 18, Guariglia, Bogliardi 5, Loro 2, Simmons 10, Moretti 8, Haidara n.e., Bergo n.e., Frigerio n.e. All.: Franco Ciani.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli, Perkovic 16, Harper, Gaspardo 18, Magro, Parravicini 6, Cinciarini 4, Pollone 5, Pascolo 10, Del Chiaro 2. All.: Antimo Martino.

L’Unieuro non si stanca di vincere e passa anche sul campo di Orzinuovi (57-61). Per i biancorossi top scorer un ottimo Gaspardo a quota 18 punti, 16 per Perkovic. Decisiva la difesa in un ultimo quarto vinto 20-7 dalla squadra di Martino.