L’Unieuro fa festa a Casale in volata grazie a 20 punti e 7 rimbalzi di Pascolo (75-77)

Trascinata da uno splendido Davide Pascolo (20 punti con 10/15 e 7 rimbalzi) e dai due americani Johnson (15 punti) e Allen (14), l’Unieuro Forlì vince in volata a Casale e mantiene 6 punti di vantaggio sulla Fortitudo. Romagnoli che prendono un break nel primo quarto e mantengono la testa fino all’ultimo minuto, quando Kelly prima e Pepper poi imbucano il 73-72 e il 75-74 successivo. Dall’altra parte Forlì sbaglia tre volte, due con Pascolo e una con Zampini, ma cattura tre rimbalzi offensivi, con Pascolo che riporta avanti chi viaggia su assist di Allen: 75-76 a 29” dalla fine. Casale chiama time-out e sceglie l’attacco da 14”, con Kelly che fallisce il nuovo sorpasso. Johnson cattura il rimbalzo e subisce fallo da Fall a 39’44” e fa 1/2 (75-77). Pepper gioca per vincere e fallisce la tripla, permettendo all’Unieuro di festeggiare la vittoria numero 23 in stagione.

Classifica: Unieuro 46 punti, Udine e Fortitudo 40, Verona 34, Trieste 32, Rbr e Cividale 26, Cento e Piacenza 24, Nardò 22, Orzinuovi 16, Chiusi 14.