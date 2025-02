L’Unieuro alla prova del nove a Orzinuovi

Come prolungare un momento felice? Con una prestazione in campo in continuità con le ultime fornite contro Torino, Cantù e Udine, ma soprattutto con una nuova vittoria. Quella che l’Unieuro cercherà di conquistare a Orzinuovi ben sapendo che dopo avere stupito in positivo sconfiggendo due squadre che partivano favorite contro di lei, ora i ruoli si ribaltano e sul parquet di un Gruppo Mascio in crisi aperta di risultati (ultimo successo il 21 dicembre a Cividale, poi ben nove ko di fila) è Forlì ad avere tutti i vantaggi del pronostico.

La somma di queste ragioni rende la gara estremamente importante nell’economia del campionato biancorosso, ma anche decisamente insidiosa. Lo sa bene Antimo Martino che per tutta la settimana ha allertato i suoi: nessun tappeto rosso ad attenderli, serve un’altra, grande partita.

«Riconosciamo l’importanza di questo match, che dovremo vivere senza pensare di affrontare una squadra in difficoltà nonostante le tante sconfitte consecutive che, per altro non ne rispecchiano il valore - dichiara l’allenatore dei romagnoli -. Da parte mia e del mio staff non c’è questo rischio, perché quest’anno abbiamo elementi in quantità industriale per affermare che non esistono gare facili. Per dare continuità a questo momento positivo, dovremo entrare in campo molto determinati».