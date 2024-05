L’Unieuro affonda anche in garatre ed è fuori (85-68)

Niente da fare. Finisce nel peggiore dei modi la stagione dell’Unieuro, che dopo le due pesanti sconfitte casalinghe ne rimedia un’altra anche in quel di Trieste (85-68). C’è equilibrio fino al 12-11 poi i giuliani spingono sull’acceleratore e non hanno particolari problemi ad affondare una squadra biancorossa ormai spenta. Minuto dopo minuto il vantaggio sale fino al +18 (63-45) e Forlì riesce ad arrivare al massimo fino al -8 (74-66) prima di lasciare definitivamente strada a Trieste che vola meritatamente in finale.