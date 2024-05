Cinciarini carica l’Unieuro: “Senza Allen siamo tutti più responsabilizzati”

Testa di serie del tabellone oro, l’Unieuro è pronta ad ospitare Vigevano per gara-1 e gara-2, in programma rispettivamente domenica 5 maggio alle 18 e martedì 7 maggio alle 20.30 all’Unieuro Arena. Così il coach Antimo Martino in conferenza stampa: “Ci apprestiamo finalmente ad iniziare i playoff, la fase più bella ed emozionante del campionato, dopo una lunga stagione dove abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra solidità, gratificati dal primo posto finale e dalla vittoria della Coppa Italia. Però ora sappiamo che bisogna resettare e partire da zero. Ci apprestiamo ad entrare in una serie contro una squadra come Vigevano, che approccerà questi playoff con grande entusiasmo, caratterizzata da un gruppo di italiani che mette grande energia in campo e due ottimi stranieri. Noi purtroppo ci arriviamo con l’infortunio di Kadeem Allen, che non possiamo far finta che non ci sia stato, però allo stesso tempo sono sicuro che la squadra, così come ha fatto nei momenti difficili di questa stagione, troverà le energie e il modo di andare anche oltre a questa difficoltà. Il fatto di affrontare questi play-off potendo contare sul fattore campo e sull’aiuto dei nostri tifosi sicuramente rappresenta per noi una spinta importante che ci dà grande fiducia.”

Il capitano Daniele Cinciarini chiama a raccolta il gruppo: “Iniziamo la nostra avventura playoff in casa domenica contro una squadra come Vigevano che abbiamo già affrontato di recente. Sappiamo che sono un squadra rognosa, che lotta su ogni pallone e che dovremo prendere con la massima attenzione. Hanno due buoni americani ed un gruppo di italiani mantenuto dalla promozione dello scorso anno, oltre ad un bravo allenatore. Noi vogliamo iniziare bene i playoff. Vista l’assenza di Kadeem saremo tutti più responsabilizzati. Non vediamo l’ora di iniziare, oltretutto davanti al nostro pubblico. Un vantaggio da sfruttare subito. Nel corso dell’anno abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e su quello dovremo concentrarci, sapendo che la differenza, alla fine, la farà anche la tenuta mentale.”

Gara 1 vedrà alzare la palla a due alle ore 18 di domenica 5 maggio. Arbitri dell’incontro i signori Caforio, Chersicla e Centonza. Unico precedente tra le due squadre, il match della fase a orologio che sancì matematicamente il primato in classifica di Forlì con due giornate di anticipo, che terminò 80-85 per i biancorossi.