Basket, Unieuro: primi impegni per le giovanili

All’indomani di una stagione ricca di soddisfazioni anche per il settore giovanile, sono iniziati in settimana i campionati di Eccellenza Under 15, Under 17 e Under 19.

Nell’impegno casalingo, disputatosi martedì 3 ottobre nello storico Villa Romiti, la formazione Under 17 ha avuto la meglio sulla Compagnia Ravenna.

Unieuro Forlì - Compagnia Ravenna 67-44 (26-17; 46-28; 59-37)

Ercolani 18, Cangini, Della chiesa 13, Georgescu, Casali 5, Mantovani 3, Lolli, Berluti 16, Cosma 4, Bassi 4, Osayomwanbo 4. All.: Gandolfi. Ass.: De Mita, Pillastrini, Abbondanza.

Perde invece in trasferta la Under 19, sul difficilissimo campo dello Stamura Ancona.

Stamura Ancona - Unieuro Forlì 101-76 (27-20; 48-44; 82-64)

Mariuzzo, Galarza 2, Bellini 6, Zilio 6, Baldisserri 5, Sanviti 6, Borciu, 16 Munari 11, Pinza 12, Poni, Gobbo 9, Errede 3. All.: Grison. Ass.: De Mita, Abbondanza.

Chiusura di settimana riservata invece alla formazione Under 15, che al Villa Romiti ha vinto il derby contro i Rggisolaris Faenza.

Unieuro Forlì – Raggisolaris Faenza 94 – 75 (26-24; 54-44; 81-55)

Castagnoli 2, Grandini 6, Gimelli, Zotti 28, Pasini 6, Russo 4, Dall’Agata, Capacci 2, Bacchilega 15, Mantini 7, Rusticali 16, Clabacchi 8. All.: Grison Ass.: Mazzotti, De Mita, Abbondanza.