Basket A2, Valentini eroe Unieuro del derby: “Pensare che dovevo solo stare nell’angolo...”

Re per una notte. Se lo diventi agli occhi dei tifosi forlivesi dopo avere agguantato allo scadere e poi battuto al supplementare la Fortitudo Bologna, ti può anche bastare per vivere qualche settimana in copertina. Non però se ti chiami Fabio Valentini, se sai quanto vali, se lo sanno anche tutti i sostenitori dell’Unieuro e se vieni da un inizio di stagione complicato e al di sotto di quanto hai mostrato per tutta l’annata scorsa. No, non ti basta essere Re per una notte. Vuoi tornare Re a tutti gli effetti e, ora, sai che puoi.

È questa la sensazione che prova il match winner del derby di domenica, l’uomo della tripla che riporta alla memoria il tap-in decisivo di Kenny Williams in A1 nel 1996-1997. Quel canestro, cui poi ne è seguito uno altrettanto fondamentale nel prolungamento della sfida, può davvero significare che una fase nuova della stagione del play è iniziata.

«In realtà dallo schema di coach Martino io dovevo stare fermo nell’angolo e basta - sorride Valentini - poi hanno raddoppiato Cinciarini e lui mi ha fatto quello che ora posso definire un regalo: passarmi quel pallone. A quel punto o tiravo o morivo con la palla in mano e allora l’ho scagliata verso il canestro con la sensazione, in realtà, di non averla tirata proprio dritta. Invece è entrata e di un po’ di peso mi sono liberato. Non più di tanto, però, perché da alcune partite penso di essere tornato quello dell’anno scorso».

Evviva la serenità

Un periodo che Valentini pensa di essersi finalmente messo alle spalle, ma che ha vissuto con meno assilli di quanto ci si possa immaginare. «In realtà sono sempre stato sereno, perché può capitare di avere alti e bassi. Può anche succedere che la prima stagione lontano da casa sia tutta rose e fiori come la scorsa e che la seconda, invece, la inizi male senza capire il perché. Nella carriera di un giocatore ci sono degli step e uno può essere anche il non giocare bene, perché per migliorare devi anche fare male. Ti serve per capire quali sono i tuoi limiti e come combatterli».

Una serenità corroborata dalla fiducia che Valentini ha sentito attorno a sé. «Sì, la società, i compagni e il coach me l’hanno sempre espressa, mi sono sempre stati vicino dicendomi di stare tranquillo perché ero sempre io. Una parola, una pacca sulla spalla, non mi sono mai mancate e, in fondo, a me bastavano quelle. E poi anche i risultati della squadra mi hanno aiutato, perché mi sono sentito meno responsabile».

E se per quasi tutto il girone d’andata le percentuali di Valentini erano basse, se non bassissime, lui si concentrava anche su altri aspetti del suo gioco. «Penso di essere migliorato difensivamente, a metà campo e individualmente in marcatura sul portatore di palla avversario. Sto lavorando molto anche sul migliorare la visione da play, che era un aspetto sul quale sentivo di avere lacune. Per essere quel giocatore d’alto livello che vorrei essere, devo aggiungere altre caratteristiche a quelle che già possiedo. Senza snaturarmi, però, perché il mio essere istintivo deve restare un mio punto di forza».

Un giocatore in pieno percorso di crescita. E crescere significa sapere affrontare i momenti difficili. Valentini l’ha fatto e ora è “uscito a riveder le stelle”? «Statistiche alla mano direi di sì, che il peggio è alle spalle, ma sta solo a me dimostrarlo in campo da adesso in poi».