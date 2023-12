Basket A2, Unieuro, volata vincente a Orzinuovi (71-72)

Agribertocchi Orzinuovi - Unieuro Forlì 71-72 (21-22; 22-18; 15-11; 13-21)

Agribertocchi Orzinuovi: Zugno 14, Bertini 7, Donzelli 5, Basile 15, Brown 10, Gasparin, Leonzio 20, Trapani, Alessandrini, Zilli, Bergo, Frigerio. All.: Andrea Zanchi.

Unieuro Forlì: Valentini 3, Allen 21, Pollone 10, Johnson 6, Zilli 6, Zampini 10, Cinciarini 8, Radonjic, Pascolo 6, Tassone 2. All.: Antimo Martino.

L’Unieuro non si stanca mai di vincere dopo volate da infarto e questa volta la vittima è stata Orzinuovi, colpita in extremis da una Forlì glaciale quando conta: decidono due liberi di Cinciarini, poi Leonzio sbaglia il piazzato del possibile 73-72 e il rimbalzo dello stesso Cinciarini chiude la contesa. Tra i biancorossi 21 punti per Allen e 10 per Pollone e Zampini. Unica nota davvero stonata l’infortunio al ginocchio di Valentini, uscito malconcio dopo uno scontro con Zugno nell’ultimo parziale.