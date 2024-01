Basket A2, Unieuro-Tezenis di sabato sarà il “John Fox day”

La pallacanestro forlivese rende omaggio al grande John Fox. Unieuro Forlì-Tezenis Verona in programma sabato 13 gennaio alle 20.30 all’Unieuro Arena sarà il “John Fox Day”. Draftato dai Chicago Bulls nel 1987, Fox firma a Forlì nel 1988 e diventa una bandiera del basket forlivese. L’anno successivo infatti Fox è protagonista della storica promozione dei biancorossi in Serie A1, con l’indimenticabile notte di Fabriano. John rimarrà a Forlì anche la stagione successiva, nella massima serie, per poi fare ritorno nel capoluogo romagnolo nella stagione 1997/98. Nelle 4 stagioni complessivamente disputate in maglia biancorossa, John Fox ha totalizzato 118 presenze e realizzato 2.363 punti entrando nel cuore di tutti gli appassionati di basket forlivesi. Fox verrà premiato a centro campo dalla società prima della palla a due.

Così John Fox, raggiunto negli USA a pochissimo dalla sua partenza: ”Io e mia moglie Bonnie siamo entusiasti di tornare a Forlì ad incontrare tanti amici. Il tempo trascorso a Forlì ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori”