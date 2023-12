Basket A2: Unieuro sollevata, non è grave l’infortunio di Valentini

Sospiro di sollievo per l’Unieuro. Non c’è interessamento ai legamenti nell’infortunio al ginocchio di Fabio Valentini. Questo il comunicato ufficiale della socierà biancorossa: “Pallacanestro Forlì 2.015, in merito all’infortunio occorso al proprio atleta Fabio Valentini il 17 dicembre scorso nel finale della partita di Orzinuovi, comunica che gli esami strumentali effettuati dall’ortopedico di riferimento, il Dott. Mirco Lo Presti, hanno scongiurato lesioni legamentose al ginocchio destro, confermando invece un quadro di edema osseo causato dal colpo ricevuto. Il giocatore ha iniziato immediatamente terapia medica e fisioterapica specifica. Seguiranno valutazioni in merito ai tempi di recupero”.