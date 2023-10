Basket A2, Unieuro: si aspettano notizie da Xavier Johnson

L’Unieuro si appresta a tornare a casa. E migliore ritorno nell’abbraccio dei propri tifosi e sulle tavole amiche del Pala Galassi, non poteva esserci. Domenica, infatti, va in scena il derby con RivieraBanca e la squadra di Antimo Martino si presenterà rinfrancata dalla netta vittoria su Orzinuovi ottenuta su quel campo neutro di Ferrara che è stato sì ospitale, ma che ha rappresentato un grosso limite nel fare sentire alla squadra tutto l’affetto dei propri tifosi.

Vuoi per la distanza, vuoi per l’orario imposto dalla Questura, nonostante il grande supporto della Curva Nord con Nardò e con gli orceani il clima casalingo si è sentito poco se non pochissimo. Tornare a Forlì potrà dare ulteriore sprone a Valentini e compagni che comunque hanno ampiamente soddisfatto domenica le aspettative del proprio tecnico.

«Siamo stati bravi - ha affermato Martino - perché il rischio era non affrontare l’ultima sfida con la giusta energia dopo una settimana con tre “trasferte” consecutive. I ragazzi hanno gestito la gara, invece, sempre col giusto piglio e abbiamo vinto di squadra ottenendo qualcosa da tutti».

Squadra brava, a detta del suo tecnico, ad assorbire immediatamente il colpo della precocissima uscita per infortunio di Xavier Johnson, out dopo neppure 2 minuti per un risentimento muscolare nella zona degli adduttori della coscia destra. La stessa che lo aveva presto messo fuori causa a Chiusi in Supercoppa.

«Purtroppo dobbiamo aspettare di capire cosa ha fatto per poi fare le nostre valutazioni» ha affermato Martino e l’ecografia di controllo è stata fissata per la mattinata odierna. Dopo Chiusi, Johnson saltò le gare con Rimini e Verona, ma all’esordio in campionato a Cento fu regolarmente presente. Forlì auspica che il problema sia di lieve entità come allora, ma anche in questa ipotesi è impensabile vedere domenica il derby nel derby tra i due Johnson: Xavier e Justin. Per l’Unieuro un’assenza non di poco conto, ovviamente.

Intanto la società di viale Corridoni ricorda come resti aperta la campagna abbonamenti e sottoscrivere anche adesso il tagliando stagionale per il settore giallo, comporta la possibilità di vedere gratuitamente quattro gare rispetto all’acquisto del biglietto singolo. Quasi cinque, poi, per chi si abbonasse in curva numerata o tribuna. Per la sottoscrizione, la sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.