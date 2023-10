Basket A2, Unieuro ritrovata, Rbr uguale Rinascita: arriva un super derby

Un celebre claim pubblicitario di una nota marca di pneumatici diceva: “La potenza è nulla senza controllo”. Concetto che si può tranquillamente parafrasare in gergo cestistico e trasformare in “la qualità è nulla senza coesione e motivazioni”.

Sì, perché in un campionato di A2 che gioca ancora a carte coperte, e che per l’incertezza e l’equilibrio che vi regnano è destinato a tenerle rovesciate a lungo, se volti la carta non si vede solo un risultato probabilmente a sorpresa e che può anche contraddire apparentemente le supposte verità della settimana precedente. No, vedi anche che chi sta meritandosi i piani alti della classifica, li occupa in virtù di due doti che fanno statistica pur non essendovi formalmente comprese: compattezza, unità d’intenti e di gruppo da un lato; fame, voglia di emergere o riemergere, motivazioni individuali e di squadra dall’altro.

Ecco perché il girone Rosso vive del “grande ritorno” della Fortitudo Bologna, capolista solitaria di certo grazie a un Pietro Aradori in forma come da tempo non lo si vedeva, ma in primis in virtù di quella voglia di imporsi o riemergere, di quella tenacia che è prima di tutto mentale e, poi, difensiva, che stanno facendo la vera differenza in un quadro così livellato.

E non è un caso, poiché è proprio su queste basi che si resse tutto il campionato di testa di cui l’Unieuro fu protagonista nel 2022/2023. Già, un Forlì che sinora ha perso solo con la “Effe” e che domenica, in un match sulla carta agevole, ha avuto il merito di aggredirlo sin dalle prime battute, di tenere un ritmo alto e costante, di non incappare in passaggi a vuoto e di far leva effettiva sui vantaggi che, al netto di una qualità superiore, già in teoria aveva: profondità, maggior peso sotto le plance, capacità di coinvolgere tutti i propri elementi. Quella che nel secondo tempo di Bologna era mancata e che Forlì ha ritrovato. Non deve più scordarsela perché, per lei, è vitale. Una domenica che anche dal punti di vista individuale ha visto sbloccarsi Valentini e Giacomo Zilli, i due giocatori apparsi più frenati nelle prime gare di campionato. Unico e non piccolo cruccio, il nuovo infortunio muscolare a Xavier Johnson, uscito dopo un solo minuto accusando un dolore agli adduttori della coscia destra. Lo stesso risentimento e la stessa coscia di un mese fa a Chiusi in Supercoppa. Gli esami faranno luce, probabilissimo, però, che Antimo Martino debba farne a meno domenica nel derby con Rimini.

Una RivieraBanca che si presenterà al Pala Galassi con la testa libera e col morale ritrovato dopo essere resuscitata nel quarto periodo del match contro Verona. Per 30 minuti, infatti, pur senza fare faville, gli scaligeri erano sembrati padroni del match al Flaminio (+17 al 27’) e sotto il tetto del palasport iniziavano ad aleggiare nubi pesanti. Eppure, se da un lato la Tezenis si è clamorosamente smarrita, dall’altro Rimini ha ritrovato proprio quelle risorse di cui parlavamo in premessa e che ancora non aveva saputo fare emergere in questo avvio di campionato: compattezza, artigli, ferrea determinazione, voglia di dimostrare di non essere certo quanto visto sino a quel momento. Ne è stato prova Alessandro Grande, davvero e finalmente Alessandro “Magno” per come ha saputo sfoderare canestri di talento cristallino, decisivi nella fase del riaggancio che è valso il supplementare. Ne è l’emblema Justin Johnson, finora il più continuo tra i biancorossi che ha imperversato per 40 minuti, ma che soprattutto ha ringhiato sino all’ultimo decimo di secondo. Quello che gli è bastato per trasformare un proprio errore nel tap-in della vittoria.

La scorsa stagione, Forlì svoltò proprio con un tap-in sulla sirena di Nate Adrian contro Cento. Se valesse lo stesso per Rbr dopo la vittoria su Verona? Lo dirà il derby. Imprevedibile a questo punto. Voltiamo la carta... chissà cosa ci troveremo.