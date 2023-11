Basket A2, Unieuro: Radonjic e Pascolo verso il recupero

Procedono verso il recupero in vista del big match casalingo con Udine (che ieri ha travolto la Fortitudo nel recupero) sia Todor Radonjic sia Davide Pascolo. In casa Unieuro si respira ottimismo sulla possibilità di avere in campo entrambi i giocatori che hanno marcato visita a Chiusi: sin dall’inizio il montenegrino, dopo appena 5’, l’ex nazionale. Radonjic si era dovuto fermare in seguito a un colpo al costato ricevuto durante la sfida di Verona, ma gli ultimi esami svolti martedì hanno escluso complicazioni e l’ala-pivot è tornata ad allenarsi coi compagni. Si è trattato, invece, di una botta al muscolo Psoas il problema occorso a Pascolo, ma pur a scartamento ridotto ha ripreso a muoversi e dovrebbe farcela domenica. Intanto è stata comunicata una variazione al calendario dell’Unieuro. La prima giornata di ritorno in casa con Cento si giocherà non di domenica, ma sabato 2 dicembre alle 20.30.