Basket A2, Unieuro: raccolta alimentare per la Caritas sabato al Palafiera

La Pallacanestro Forlì 2.015, in occasione di Unieuro Forlì - Assigeco Piacenza di sabato 30 dicembre alle ore 20.30, organizza la “Raccolta alimentare 2023”, a favore dei più bisognosi, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. “A tutti i tifosi biancorossi - si legge in una nota - la società chiede un piccolo gesto per un grande risultato. In questi giorni di feste chiediamo a tutti un pensiero per chi soffre e vive in condizioni difficili. Agli ingressi dell’Unieuro Arena sarà presente il personale della Caritas locale che si occuperà di raccogliere gli alimenti generosamente donati dal popolo biancorosso. Una scatoletta, un pacco di riso, un pacco di pasta, insomma, un piccolo gesto per ciascuno di noi, per un grande risultato verso chi in questo momento ha bisogno di noi. Un’altra occasione per dimostrare quanto la pallacanestro a Forlì possa essere importante anche in ambito sociale”.