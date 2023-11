Basket A2, Unieuro pronta al big match ma Verona sa bene come si fa

Giusto il tempo di riflettere su pregi e difetti messi in mostra nella sudata vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale su Cividale e l’Unieuro è di nuovo in scena stasera nell’anticipo di Verona.

Match di cartello, tra due formazioni che in alta classifica ci sono e vogliono restarci, nonché gara piena zeppa di ex importanti quali Penna e Gazzotti da un lato e Xavier Johnson dall’altro. Incontro, soprattutto, che dovrà vedere all’opera una Unieuro ben più tonica di quella scesa in campo solo pochi giorni fa al Pala Galassi, altrimenti difficilmente potrà arrivare quel “colpo” che Martino e i tifosi auspicano.

«È la terza partita in sette giorni e sarà fondamentale cercare le energie giuste per disputare una gara molto difficile contro una squadra dal grandissimo potenziale e per giunta fuori casa, ma abbiamo voglia di sfoggiare la migliore prestazione possibile - dichiara il tecnico dei biancorossi -. Riconoscendo ai nostri avversari quel grandissimo valore che abbiamo già un po’ testato in Supercoppa, servirà una prova di grandissima attenzione».

La Tezenis si presenta all’appuntamento con due punti in meno dell’Unieuro, ma dalla sua ha l’avere già sconfitto due pretendenti al salto di categoria come Udine e Trieste. Questo la candida al ruolo di favorita rispetto a una squadra romagnola che di big match ne ha giocato solo uno a Bologna, perdendolo? In un torneo così livellato e imprevedibile come l’A2 di quest’anno, una risposta non c’è. Anzi, c’è la risposta che Forlì cerca su se stessa. A partire dall’apporto dei propri lunghi. Non solo a rimbalzo dove, a parte Cividale, la Pallacanestro 2.015 non aveva poi fatto male (è seconda nel girone dietro Trieste). «I rimbalzi spesso sono frutto di attenzione, concentrazione e voglia con cui si va a catturarli. Abbiamo sofferto nell’ultima gara anche in modo inaspettato e il problema è stato generale e non di singoli, perciò dovremo porre tanta attenzione. Anche perché troveremo una formazione che eccelle nei rimbalzi d’attacco con atleti che hanno questa dote».

Per preparare una gara di tale importanza, però, non c’è stato proprio tempo. «Abbiamo fatto un solo allenamento, non è il massimo ma vale anche per Verona. Ci stiamo tutti adeguando a questo ritmo frenetico e dal mio punto di vista esagerato da otto gare in un mese. Siamo contenti di essere arrivati a questo match con due vittorie non banali e siamo pronti. Ovviamente abbiamo preparato qualcosa sulle caratteristiche dei nostri avversari, ma al momento necessitiamo soprattutto di lavorare su noi stessi e sulla nostra conoscenza reciproca che si vede soprattutto in attacco dove non abbiamo ancora la necessaria fluidità».

Sulla prospettiva di incrociare due suoi ex paladini, il tecnico molisano non pone eccessivo accento. Ciò non sminuisce la stima che resta nei loro riguardi. «Mi farà piacere rivedere Penna e Gazzotti con cui abbiamo condiviso una splendida stagione. Con entrambi avevo un ottimo rapporto e ho un grande ricordo come giocatori e ancor più come persone».