Basket A2, Unieuro in apprensione per il ginocchio di Valentini

Era già successo di intascare due punti e non essere soddisfatti. Così come con Cividale, anche contro Orzinuovi Antimo Martino tiene stretta la vittoria (71-72), ma riempie di compiti a casa i suoi giocatori «A coach Zanchi ho fatto i complimenti per la partita della sua squadra che, per molti aspetti, avrebbe meritato di vincere – ammette il tecnico dell’Unieuro – devo riconoscere ai miei di non avere dato vita a una partita né intelligente né giocata con la giusta energia sin dall’approccio iniziale. Abbiamo avuto troppa fretta, alzato troppo i ritmi giocando sul terreno preferito da Orzinuovi ma ancora una volta abbiamo dimostrato volontà di non mollare sino alla fine per poi ottenere il successo con grande mentalità». Una partita che, quindi, «deve servirci da lezione, non siamo una corazzata che va in campo e vince per diritto divino».

Sull’infortunio di Fabio Valentini, il coach spiega: «Ha subito una botta al ginocchio, ci auguriamo sia stato solo un colpo e nulla di più, ma facciamo fatica ancora a capire di cosa si tratti,. Serviranno un paio di giorni per saperlo».