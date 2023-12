Pallacanestro Forlì 2.015 informa tifosi ed appassionati che, in occasione della partita Unieuro Forlì - Fortitudo Bologna del 10 dicembre alle 20:30, il tratto di strada di via Punta di Ferro sarà chiuso al traffico ordinario un’ora prima della palla a due. L’accesso sarà consentito esclusivamente da via Bertini a chi assisterà alla partita e limitatamente alla disponibilità di posti nel parcheggio.