Basket A2, Unieuro Forlì-Acqua San Bernardo Cantù anticipata a venerdì 12 aprile per la diretta su Raisport Hd

La Lega Pallacanestro ha comunicato lo spostamento della partita Unieuro Forlì-Acqua San Bernardo Cantù per motivi televisivi: “Sulla base dell’accordo stabilito tra Lnp e Rai - si legge nella nota della Pallacanestro Forlì 2.015 - il match, originariamente previsto per domenica 14 aprile, sarà anticipato a venerdì 12 aprile alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Raisport HD e sulla piattaforma Raiplay. Nei giorni successivi, la partita sarà disponibile on demand in abbonamento su Lnp Pass”.