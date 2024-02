Basket A2, Unieuro: elongazione alla gamba destra per Valentini

Ai box il play dell’Unieuro Fabio Valentini per un guaio muscolare nella settimana che porta al debutto alla fase a orologio. “Pallacanestro Forlì 2.015 - si legge in una nota - in merito all’infortunio occorso al proprio atleta Fabio Valentini domenica scorsa contro Trieste, comunica che dagli esami effettuati e dalla visita ortopedica cui il playmaker biancorosso è stato sottoposto nella giornata di martedì 6 febbraio, è stata confermata un’elongazione muscolare del gemello laterale e del soleo della gamba destra. Il giocatore ha già iniziato fisioterapia e terapia medica per cercare di recuperarlo nel più breve tempo possibile”. Valentini potrebbe saltare il primo turno ’dell’orologio contro Rieti, ma non è nemmeno escluso un recupero in extremis.