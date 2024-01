Basket A2: Unieuro e RivieraBanca, domenica trionfale in Friuli

Una fantastica doppietta. L’Unieuro passa all’imbattuto “Carnera”, ribalta Udine e si garantisce uno dei primi due posti in regular season e la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia a Roma. Forlì soffre per 25’, scivola anche a -10, ma nella seconda metà del terzo quarto mette la freccia e non dà scampo ai rivali (61-73). Vince anche RivieraBanca, che invece domina a Trieste dal primo all’ultimo minuto. Sempre avanti, i riminesi si conquistano un margine di vantaggio in doppia cifra e non lo mollano più fino al 76-90 finale.