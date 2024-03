Basket A2, Unieuro domenica a Roma senza l’infortunato Allen. Martino: “Attenti al collettivo della Luiss”

Un viaggio da non sottovalutare per l’Unieuro Forlì, in campo domani alle 18 al PalaTiziano di Roma contro una Luiss in piena corsa per la salvezza diretta e già mattatrice a domicilio della Pallacanestro Trieste. Tra i forlivesi out Kadeem Allen, out per una distorsione alla caviglia. Nei prossimi giorni la guardia Usa sarà sottoposto ad accertamenti clinici.

Così il coach Antimo Martino: “Andiamo a Roma consci di dover affrontare una squadra organizzata, che gioca una buona pallacanestro e che dal mio punto di vista sta disputando un’ottima stagione. Anche se vengono da una sconfitta all’ultimo contro Orzinuovi, sono in un buon momento come confermano le ultime vittorie tra cui spicca quella contro Trieste, oltre alla sconfitta di misura nella trasferta di Trapani, dopo essere stati in partita per tutta la gara. La Luiss è una squadra che sicuramente conta molto sui tre riferimenti, Sabin, Cucci e Miska, però credo che la loro forza sia nel collettivo e nel gruppo degli italiani, molti dei quali reduci dalla promozione e che stanno dando continuità ed entusiasmo anche quest’anno in A2. Personalmente sarà un piacere ritrovare la Luiss, una società con la quale peraltro ho collaborato in passato, anche se non nella veste di allenatore, oltre al piacere di tornare a giocare al PalaTiziano, un impianto che mi evoca tantissimi ricordi, un impianto che, come la città, merita il ritorno del basket ad alto livello”.

Maurizio Tassone ha grande rispetto per gli avversari: “Affrontiamo una squadra che ha insidiato ogni avversaria fino ad ora incontrato, in particolare nelle gare casalinghe. Con l’arrivo di Sabin la loro pericolosità offensiva è aumentata esponenzialmente. Partendo dalla difesa proveremo a dare continuità alla nostra tabella di marcia.”