Basket A2, Unieuro con gli occhi aperti a Nardò. Martino: “Serve una prestazione solida”

In avvicinamento al derby domenica sera contro la Fortitudo, domani (ore 20.45) per l’Unieuro Forlì c’è una trasferta non priva di pericoli in quel di Nardò, per la seconda giornata di ritorno della regular season. Insieme al coach Antimo Martino, introduce il match l’ala biancorossa Todor Radonjic. Così Martino: “Ci attende una trasferta insidiosa su un campo difficile contro una squadra che sta confermando di avere dei valori assoluti ben definiti. Nardò ha dimostrato innanzitutto di non essere Smith dipendente e poi di crescere partita dopo partita dopo un inizio difficile seppur determinato da un calendario non semplice. Non si ottengono casualmente sette vittorie consecutive così come vittorie prestigiose come quelle di Verona. Servirà una prestazione solida, grande concentrazione e determinazione per portare a casa la vittoria.”

Todor Radonjic non si fida dell’avversario: “Giochiamo contro una squadra che ha perso l’ultima partita a Udine, interrompendo una striscia di ben sette vittorie consecutive. Sicuramente non sarà una partita facile, per di più giocando in casa loro. Dobbiamo cercare di fare al meglio quanto preparato in questi giorni, scendendo in campo con la giusta determinazione.”