Basket A2, Unieuro-Chiusi, tensione finale tra i coach. Martino: «Se si gioca, allora si gioca» VIDEO

Contento a metà, ma comunque soddisfatto Antimo Martino alla fine di una gara che nascondeva insidie. «Volevamo affrontarla con grande determinazione – dichiara il coach - e lo abbiamo fatto a tratti: molto bene nel quarti iniziale e finale, meno in quelli centrali in cui abbiamo permesso a Chiusi di rientrare a causa della nostra scarsa attenzione sia in attacco con troppe palle perse (16 alla fine ndr.), sia in difesa concedendo penetrazioni e canestri facili».

Ragion per cui, Forlì al 30’ si è trovata persino a -1. Brividi? «No, anzi ha fatto sì scattasse qualcosa in noi e nella frazione finale abbiamo alzato l’attenzione difensivamente concedendo solo 12 punti e giocando con grande energia anche grazie alla mano che il pubblico ci ha dato. Volevamo mantenere l’imbattibilità casalinga e ci siamo riusciti: qualche tiratina d’orecchie la devo dare, ma assegnare anche ai miei ragazzi il merito di avere combattuto riuscendo a non vanificare l’obiettivo iniziale».

Ora sotto con i due scontri diretti per le finali di Coppa Italia. «Cercheremo il piazzamento migliore sapendo che con questa classifica cortissima potrà essere determinante anche la differenza canestri, ma dobbiamo essere orgogliosi di essere per il secondo anno di fila ancora qui in testa al campionato».

Tensione alla sirena finale

Tensione a fine partita tra il coach ospite Giovanni Bassi e il tecnico di Forlì. Perché? «Sul +8 negli ultimi secondi Forlì ha continuato a tirare», dichiara Bassi accusando i romagnoli di mancanza di rispetto. Martino replica: «Avevamo inserito due giovani (Munari e Zilio, ndr) e abbiamo chiesto il tiro finale perché per loro stare in campo è un’opportunità. Non credo sia una mancanza di rispetto. Soprattutto, però. si smette di attaccare se si ferma anche la difesa e nell’azione precedente i nostri giovani sono stati pressati fino a rubare palla e nell’azione seguente ancora pressione. Se si gioca, allora, si gioca».