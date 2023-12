Basket A2: Unieuro, chiamatela regina dell’overtime

Una partita folle, una Unieuro a due facce, molto vicina alla perfezione nel primo tempo e rivedibile difensivamente dall’intervallo in poi, ma comunque una squadra che esce dal confronto in casa della Hdl Nardò con due preziosissimi punti in tasca. Ottenuti ancora una volta ai supplementari (ben due) e da inizio stagione fanno quattro vittorie su quattro nei match che si sono decisi oltre la classica sirena. Anzi, considerando la trasferta di Piacenza, è la quinta gara con finali punto a punto su cinque, che la formazione allenata da Martino fa sua.

Nelle precedenti occasioni i biancorossi hanno fatto scattare la volata dalla propria retroguardia, non a Lecce, quando hanno avuto altresì due volte l’ultimo tiro a fine regolamentari e al 45’.

Vincere aiuta a vincere

E aiuta anche a ritrovare i protagonisti più lontani dai propri standard abituali come Fabio Valentini e Davide Pascolo. Il primo, pur non ripetendo la prova balistica di sabato con Cento, ha firmato la pesantissima tripla della vittoria, segno di una convinzione ritrovata; il secondo è stato il lusso che ci si attendeva fosse quando la Pallacanestro 2.015 l’ha tesserato. Una prestazione monstre quella di “Dada”, autore di 22 punti con 11/12 al tiro cui ha aggiunto 8 rimbalzi per una valutazione complessiva di 29. Stewart è sembrato sovrannaturale con i suoi 38 punti, ma alla fine proprio due suoi errori sono costati la vittoria ai pugliesi, mentre Forlì ha avuto il solito, freddissimo Kadeem Allen e tanti altri “mattoni” portati in dote dai propri atleti.

Il bicchiere più che mezzo pieno

Perché ciò che ha gravato sulla rimonta subita del quarto periodo, con il successo conquistato, può fungere da ulteriore stimolo nel preparare un derby che di motivazioni fortissime ne ha già in sé a più non posso: quello di domenica con la capolista Fortitudo.

È proprio su questi difetti che si sofferma Martino nel suo volere tenere sulla corda la squadra. «È stata una partita infinita, diventata equilibratissima per merito di Nardò e io sono molto contento per quanto abbiamo fatto nel primo tempo, giocando il match che volevamo sia in attacco, sia parzialmente in difesa dove qualche canestro di troppo su situazioni che avevamo studiato e per le quali pensavo avessimo avuto le idee chiare, l’abbiamo subito. La ripresa, invece, non è stata di livello. Nardò ha giocato con grande agonismo e noi abbiamo perso lucidità offensiva e consistenza difensiva».

Resta comunque il plauso dell’allenatore ai suoi ragazzi. «Sono stati bravi a tenere testa alla partita e a vincerla con grande determinazione pur se anche nei due possessi di cui abbiamo goduto per anticipare questo risultato, abbiamo avuto la lucidità di fare ciò che avevamo preparato e pensato. Il risultato è importante, perché ottenuto su un campo e contro una squadra che ha valori, qualità nei suoi elementi e Stewart merita i complimenti per la prova di grande spessore sfoggiata».

L’iniziativa benefica

In occasione della gara di domenica contro la Fortitudo, la società propone una nuova iniziativa a sostegno del reparto di pediatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì.

All’ingresso dell’Unieuro Arena saranno presenti contenitori nei quali i tifosi biancorossi che saranno alla partita potranno lasciare giocattoli nuovi. Questi giocattoli saranno raccolti e donati al reparto di pediatria del nosocomio forlivese. Non verranno accettati dal reparto pediatrico né peluche né giochi usati anche se in buono stato. Oltre ai giochi che saranno inseriti nella ludoteca del reparto, si chiede di porre attenzione anche alla sala d’attesa del Pronto Soccorso riservata ai pazienti più piccoli, dove possono essere destinati album da colorare, matite colorate, libri per i più piccini e quanto possa confortare i bambini durante l’attesa.