Basket A2, Unieuro alle prese con una Umana Chiusi rinforzata da Jonats

Se verrà immediatamente gettato sul parquet, come probabile, lo deciderà direttamente coach Bassi, ma è una Umana Chiusi con potenzialmente un’arma in più quella che domenica sfiderà sul proprio campo l’Unieuro. In sostituzione dell’infortunato Kahliel Spear, la società toscana ha firmato l’ala lettone del 1991 Ervins Jonats che già ieri era in Toscana per sottoporsi alle visite mediche di rito e, poi, sostenere i primi allenamenti. Per Chiusi, ferma a due soli punti in classifica, è una partita importante, ma lo stesso si può dire per Forlì dopo il ko a Verona.