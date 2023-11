Basket A2, Unieuro all’assalto di Cividale. Martino: “Voglio una partita solida”

L‘Unieuro torna subito in campo al Pala Galassi (mercoledì ore 18). La regular season pone di fronte alla Pallacanestro 2.015 Forlì il turno infrasettimanale casalingo contro la UEB Gesteco Cividale di coach Pillastrini, una delle formazioni che nella passata stagione più ha stupito nel suo anno da rookie in Serie A2. Così il coach Antimo Martino: “Si torna subito in campo e ci poniamo l’obiettivo di dare continuità all’importante vittoria in trasferta contro Piacenza. Siamo consapevoli che Cividale farà di tutto per metterci in difficoltà e giocherà sicuramente un partita tattica e gagliarda. Però il nostro obiettivo, innanzitutto attraverso l’energia e la concentrazione, è di fare una partita solida, in cui dalla palla a due, in ogni momento della gara, dobbiamo trasmettere l’idea di voler raggiungere la vittoria, con personalità, davanti ai nostri tifosi”. Rincara la dose il pivot Giacomo Zilli: “Ci aspetta una partita molto tosta, contro un avversario ostico. Sappiamo molto bene che in questo campionato e in questo girone non ci sono partite facili. Cividale ad oggi ha raccolto meno di quanto seminato e ha un roster molto competitivo e molto forte, con delle individualità importanti. Dovremo esprimerci al meglio per portare a casa il risultato.”