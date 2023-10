Basket A2, Martino: “Unieuro, vincere a rimbalzo è stato molto importante”

È un Antimo Martino soddisfatto quello che promuove l’interpretazione e lo svolgimento del “tema Piacenza” e la vittoria per 77-80. «È stata una partita difficile come sapevamo, perché Piacenza gioca con grande energia e fisicità e noi siamo stati capaci di pareggiarla e in molte fasi di fare anche meglio dei nostri avversari sotto questo profilo. Abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo, è stato un fattore importante e poi abbiamo giocato di squadra sia in difesa sia in attacco».

Non è stata una gara esente da pecche. «In alcuni momenti siamo stati poco lucidi e poco cinici, ad esempio consentendo il recupero sino al -2 d’inizio ultima frazione, ma nell’intervallo abbiamo capito che sarebbe stata una gara a tratti anche confusionaria, nella quale l’energia l’avrebbe contraddistinta e ci siamo stati dentro».

E su Allen? «Gli chiediamo leadership e lui se la prende volentieri. C’è stato un momento in cui si è preso letteralmente la squadra sulle spalle».