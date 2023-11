Basket A2, Martino: “Unieuro, serve più energia” - Gallery

Domenica a Piacenza la prestazione della sua Unieuro lo aveva ampiamente soddisfatto, ieri tutt’altro. E’ un Antimo Martino rabbuiato quello che commenta la vittoria ottenuta su Cividale (84-78 al 45’) salvando praticamente solo il risultato. «Sì, salvo la vittoria, che non è banale visto che una squadra che non fosse compatta non sarebbe stata probabilmente in grado di conquistarla, e il desiderio di ottenerla – ammetta - Il modo in cui abbiamo vinto mi è piaciuto assai meno. C’è un dato che parla più degli altri e più della nostra percentuale, bassa, da fuori: sono i 18 rimbalzi offensivi concessi, i 23 punti lasciati da secondi tiri. Cividale ha fatto esattamente la gara che ci aspettavamo facesse, ha scommesso sulle nostre percentuali da fuori come fece già l’anno scorso vincendo qua, ma se noi non avessimo concesso così tanto a rimbalzo ora avremmo un’altra partita da commentare».

Giocando a Verona già sabato, il coach porrà subito su questo aspetto l’attenzione. «Serve più energia, da parte della squadra in primis che ha iniziato molto soft, ma in senso generale perché abbiamo iniziato il match in un’atmosfera altrettanto soft e questo mi dispiace. Dobbiamo tutti capire che Forlì-Cividale non è un match in cui ci vengano assegnati i due punti per grazia divina. Le responsabilità sono tutte nostre, ma l’atmosfera dei primi dieci minuti non ci ha aiutato».

I rimbalzi chiamano in causa un problema-lunghi. Martino è troppo spesso costretto a giocare senza Zilli e Pascolo e, quindi, con quintetti leggeri. «Dobbiamo continuare a lavorare, cercare equilibri nuovi, abbiamo anche tenuto la palla troppo ferma diventando poco fluidi, ma è chiaro che dobbiamo recuperare tutti quei giocatori che ora fanno fatica. Hanno tutto il mio supporto, crediamo in loro e sono convinto che possano fare e faranno meglio rispetto ad adesso. E’ chiaro, però, che molte difficoltà nascono anche da quello. Siamo una squadra, una famiglia e quindi nelle difficoltà bisogna supportarsi e noi lo faremo».