Basket A2, Martino: “Unieuro, contro Piacenza ci serve una partita di alto livello”

Ultimo appuntamento del 2023 per l’Unieuro, che alle 20.30 riceve una Assigeco Piacenza in grande forma reduce da 4 vittorie consecutive. . Così coach Antimo Martino: “Affronteremo una squadra che sta disputando un campionato importante con grande regolarità a conferma degli ottimi valori individuali e di una buona organizzazione di squadra. All’andata riuscimmo a vincere una partita combattuta a cui avevo dato grande importanza proprio in virtù del valore di Piacenza che dal mio punto di vista era evidente. Piacenza arriva da un ciclo di vittorie consecutive tra cui spiccano quelle contro Verona e Udine e la partita persa al Paladozza dove sbagliò sulla sirena il tiro della vittoria. Hanno in Sabatini il loro leader, una coppia Usa che ha qualità e atletismo e una lunga rotazione di giocatori italiani che stanno disputando un’ottima stagione. Tutti questi motivi ci impongono di disputare una partita di livello sia dal punto di vista della concentrazione che della qualità delle cose che faremo.”

Il centro Giacomo Zilli rincara la dose: “Ci aspetta una partita molto difficile, contro un avversario particolarmente in forma e che in generale ha dimostrato di poter battere chiunque. Dobbiamo cercare di esprimerci al meglio e di avere concentrazione ed energia giuste per poter vincere una partita che non sarà sicuramente una passeggiata.”