Basket A2, Martino: “Unieuro, contro la Fortitudo ci servono energia e presenza”

Arriva la partita più sentita dal popolo biancorosso, anche se i tifosi della curva entreranno solo dopo l’intervallo per protesta. Un derby da alta classifica all’Unieuro Arena (domenica, ore 20.30), dove nel posticipo serale della 14^ giornata, Cinciarini e compagni attendono la Fortitudo Bologna, prima in classifica, con soli due punti in più dei biancorossi. In palio, dunque, il primo posto del girone rosso. Così il coach Antimo Martino, ex di turno: “Sicuramente una sfida di grande prestigio tra due squadre che stanno disputando un’ottima stagione. La Fortitudo sta dimostrando grande regolarità nelle sue prestazioni, a conferma di valori assoluti ben definiti che le permetteranno di competere fino alla fine della stagione e che noi dovremmo essere bravi a limitare. Nella partita d’andata anche se nel complesso disputammo tre buoni quarti, furono troppi gli errori e la scarsa energia messa in campo per affrontare una squadra che già allora dava l’impressione di avere degli equilibri e dei riferimenti ben definiti. Noi dobbiamo dimostrare anche domenica i nostri progressi rispetto ad allora e mettere in campo una prestazione migliore sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto di energia e presenza, determinanti in partite di questo tipo”.

Rincara la dose Davide Pascolo: “La partita con la Fortitudo sarà una battaglia. Incontriamo una squadra con molto talento e molto quadrata, sia in attacco che in difesa. Noi dovremo rispondere con le nostre armi, cercando di controllare il ritmo della partita e sviluppare il nostro gioco in transizione.”