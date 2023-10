Basket A2, Martino: “Unieuro, bello trovare il pubblico di Forlì proprio nel derby con Rimini”

Tempo di derby domenica (ore 18) al Pala Galassi di Forlì, con Unieuro-RivieraBanca Rimini che è il massimo che la Romagna del basket possa offrire. Così il coach forlivese Antimo Martino: “Affronteremo una squadra che sicuramente arriverà a Forlì con grande entusiasmo dopo l’importante vittoria nell’ultima gara, soprattutto per come è maturata. Una squadra che può contare su tanti giocatori di talento e quindi va affrontata ancor più con tanta attenzione e determinazione. Da parte nostra, stiamo continuando a lavorare per raggiungere allenamento dopo allenamento una nostra identità cercando di crescere e di migliorarci ogni giorno. La squadra, tranne Xavier Johnson che ha seguito un programma individuale, ha lavorato bene, al completo. Siamo pronti per questa importante gara. L’aspetto più bello sarà quello di tornare finalmente a giocare nel nostro palazzetto, davanti ai nostri tifosi, che non vediamo l’ora di riabbracciare.”

Forlì ritrova finalmente il parquet di casa, per la gioia di Maurizio Tassone: “Siamo molto contenti di poter ritornare alla Unieuro Arena e di poterlo fare in occasione di una partita così sentita. Per noi sarà fondamentale arginare il loro talento offensivo, ben distribuito su tutti i reparti, e impattare bene la partita dando poi continuità al nostro gioco su entrambi i lati del campo”. Arbitrano il derby Boscolo Nale, Di Biase e Almerigogna. Il giorno della partita, la biglietteria aprirà alle ore 17.