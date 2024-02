Basket A2, Martino: “Unieuro, attenta al talento dell’Urania”

Terza giornata della fase a orologio e riflettori dell’Unieuro Arena accesi su Unieuro Forlì-Urania Milano (ore 20.30). Così il coach Antimo Martino: “Ci aspetta una gara contro una squadra sicuramente dotata di grande talento, che ha nelle mani tantissimi punti, con tanti giocatori capaci di performare in maniera importante all’interno di una partita, tanti tiratori da tre punti e un roster profondo. Quindi sarà sicuramente una partita da affrontare con la giusta attenzione, sapendo come sempre che poi l’impatto a livello di concentrazione e a livello difensivo recita per noi una parte importante ed è quello che vogliamo continuare ad avere sia per dare continuità, ma anche per rispecchiare la mentalità con la quale stiamo affrontando questa stagione. Veniamo da una settimana dove abbiamo avuto diversi problemi fisici che stiamo cercando di gestire, però come sempre questo non deve rappresentare un alibi, ma l’obiettivo è di arrivare domani sera tutti a disposizione per dare il massimo, ed il fatto di giocare in casa deve darci chiaramente quella spinta in più per fare una partita solida, una partita vera”.

Federico Zampini rincara la dose: “Affrontiamo una squadra con molto talento offensivo. Anche se non sono partiti bene nella fase a orologio, hanno dimostrato nella regular season di potersela giocare con tutti... dovremo essere bravi a non far accendere i loro esterni e avere fluidità in attacco, cosa che abbiamo fatto bene nelle ultime uscite”