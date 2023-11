Basket A2, Martino: “Unieuro, a Verona dovevamo essere più duri”

Una sberla. È quella che l’Unieuro ha ricevuto a Verona, campo dove storicamente Forlì è incappata in tonfi anche molto pesanti e che sabato ha confermato la tradizione negativa per i colori biancorossi. Un ko senza attenuanti quello della squadra di Antimo Martino, mai un solo istante in vantaggio, sovrastata dall’intensità degli avversari, crivellata di triple (52% dall’arco per gli scaligeri), ma troppo permeabile anche da sotto misura come dimostrano i 40 punti concessi in area agli scaligeri (e questo colpisce e conta ancora di più), incapace di porre un freno tempestivo ai parziali negativi come, invece, era capace di fare nella scorsa stagione.

Morale: gara decisa già dopo 30 minuti e 96 punti subiti che costituiscono il record negativo sotto la gestione del tecnico molisano. L’ultimo precedente risale all’orologio del 2021-2022 e al 96-88 di Torino-Unieuro del 20 aprile 2022. Un riscontro statistico simile, rafforzato dai 23 assist distribuiti dalla Tezenis contro gli 8 romagnoli, è quanto di più lontano possa esserci da come Martino concepisca la pallacanestro e voglia le sue squadre. Le sue parole a fine match lo dimostrano chiaramente.

«A Verona vanno fatti i complimenti, ma noi non possiamo pensare di affrontare una partita così importante, in trasferta e contro una squadra di questo livello, dimostrando così poca continuità. Soprattutto non possiamo pensare di iniziare una partita così come abbiamo fatto, per poi procedere con troppi alti e bassi che ci han fatto spendere troppe energie per rientrare in scia a fine secondo periodo. Dobbiamo trovare regolarità, è quello che adesso ci manca».

Ma c’è anche dell’altro

Inevitabile, però, sottolineare anche l’energia e la fisicità che l’Unieuro non ha saputo contrastare. Martino non si sottrae a questa considerazione. «In alcuni momenti la fisicità dei nostri avversari l’abbiamo subita, ma venivamo da una gara in cui avevamo faticato tantissimo a rimbalzo e in questo caso la sfida l’abbiamo persino vinta. Ma dovevamo essere più duri di quanto ci siamo dimostrati».

Se Verona ha fatto tutto meglio e con più determinazione di Forlì, un rammarico su una fase specifica del match c’è. Sul ritorno a -1 del 18’12”, i biancorossi hanno concesso un break di 7-0 ai padroni di casa con azioni affrettate e disattenzioni difensive. Si doveva gestire il momento con più pazienza? «Dopo un inizio molle come il nostro, siamo stati bravi a rientrare in scia, ma subire quel mini parziale a livello mentale è stato pesante. Il nostro obiettivo ora è avere una maggior consistenza che è ciò che fa la differenza tra le squadre d’alto livello, una durezza mentale diversa e più regolarità. È su questo che dovremo lavorare».

Adesso arriva la trasferta di Chiusi, fondamentale prima del doppio impegno con Udine e Trieste. «Lavoreremo per aggiustare ciò che non ha funzionato, ben sapendo che ogni gara presenta contenuti diversi, ma adesso dovremo essere bravi perché dobbiamo migliorare».