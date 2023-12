Basket A2, Martino: “Unieuro, a Rimini una risposta incredibile dei miei ragazzi” - Gallery

Antimo Martino applaude l’Unieuro dopo la vittoria del derby di Rimini: “Solo all'ora di pranzo prima del derby abbiamo deciso di non fare giocare Kadeem Allen per un leggero affaticamento. Non aveva alcun senso rischiare, anche perché c'è grande fiducia in questa squadra ed ero sicuro che al di là del risultato la squadra avrebbe dato delle belle risposte. E alla fine devo dire che da questa gara siamo usciti alla grande”.

Il coach esalta la prova corale dei biancorossi: “La risposta dei ragazzi nel secondo tempo è stata incredibile e da lì in poi è stata una gara molto diversa, con una prova incredibile in difesa. Strafelice per una vittoria di squadra in un derby molto corretto in campo e credo anche piacevole sugli spalti. Bravi i miei ragazzi per come hanno affrontato questa gara. C’è grande fiducia nella squadra e merito allo staff per come l’ha costruita in questi mesi, abituandola a distribuire le responsabilità”.