Basket A2, Martino soddisfatto: “Unieuro, buona prestazione”

Soddisfatto non solo per avere guadagnato due punti che tengono l’Unieuro ai piani alti della graduatoria, ma anche per come i suoi ragazzi se li sono presi (62-71 contro Chiusi): Antimo Martino ritrova il sorriso. «Abbiamo disputato una buona partita, in controllo nei 40’ e dopo una brutta prestazione difensiva a Verona, la risposta della squadra è stata in linea con quanto avevo chiesto e con quanto avevamo preparato. Siamo riusciti anche a fronteggiare una situazione d’emergenza trovando equilibri nuovi visto che dopo pochi minuti abbiamo perso Pascolo e già non avevamo Radonjic che per un dolore intercostale non si è allenato per tutta la settimana e non è riuscito a recuperare pur avendoci provato».

Martino ringrazia i tifosi forlivesi presenti dietro la panchina al Pala Pania e vede aspetti positivi anche in attacco. «Abbiamo creato molto pur non essendo precisissimi, specialmente ai liberi e questo ci ha costretto a soffrire un po’ di più nel finale». L’infortunio di Pascolo desta apprensione? Non stando alla prima “diagnosi” di Martino. «Ha subìto una ginocchiata sulla gamba, ha provato a rientrare ma non ce la faceva e abbiamo dovuto fare di necessità virtù».