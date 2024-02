Basket A2, Martino: “Mettere sotto l’Unieuro è sempre dura per tutti” - Gallery

Se il girone Rosso, con nove vittorie su undici partite, fa vedere al Verde che ora è, quella dell’Unieuro è ancora una volta l’ora di stupire. Possibile? Sì, perché il modo in cui i biancorossi sono usciti dalle difficoltà seguite all’espulsione di Xavier Johnson, lascia a bocca aperta e dimostra quanto contino le qualità caratteriali di un gruppo granitico. Ovviamente Antimo Martino non può che esserne fiero e sottolineare proprio questa dote.

«Se avevamo bisogno di capire cosa ci attende nella fase a orologio, abbiamo avuto la conferma che quando si parla di gare difficili, non sono frasi fatte, ma la realtà. Sapevamo che Rieti aveva le risorse per metterci in difficoltà con la sua pallacanestro fisica e noi abbiamo dimostrato grande pazienza. Quella di creare un secondo break importante dopo che il primo, per le qualità dei nostri avversari, era stato colmato. Sono contento perché è l’ennesima vittoria di squadra».

E dall’espulsione di Johnson in poi, l’Unieuro lo è stata davvero. «Quell’episodio ha unito tutti coloro che dentro il palasport tenevano ai colori biancorossi e negli ultimi 15’ abbiamo dimostrato che diventa difficile per chiunque metterci sotto. Tutti insieme, giocatori e tifosi, abbiamo indirizzato la gara verso dove volevamo».

Martino parla dei momenti di forte tensione post espulsione dell’ala-pivot americana. «Dovevamo avere la forza di non cadere in alcune provocazioni e non sempre ci siamo riusciti. Quando viene sanzionato un fallo tecnico e c’è polemica, non ha senso continuare a seguire con lo sguardo il giocatore coinvolto perché è chiaro che va in panchina e un gesto di stizza può scapparci. È stato un momento di grande confusione, ma quell’episodio ci ha unito ancora di più e ne abbiamo sfruttato l’inerzia girandolo in un aspetto, per assurdo, positivo».