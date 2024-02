Basket A2, Martino e la fuga dell’Unieuro: “Con Agrigento la reazione che volevo”

Unieuro in fuga in classifica dopo la vittoria (69-80) a Porto Empedocle contro la Moncada Agrigento. Appena 27 punti subiti nella ripresa, un rush finale da vera prima della classe, una vittoria di 11 punti nonostante una serata da ben 19 palle perse, autentica rarità per l’Unieuro: Antimo Martino può ritenersi soddisfatto perché la prima trasferta-trappola della fase ad orologio è passata e il primato in classifica è diventato più solido. «Sapevamo che questa non sarebbe stata una gara scontata e, in questo momento, contro la prima in classifica, tutti hanno extramotivazioni - afferma il coach dei romagnoli - ci aspettavamo una Moncada dal grande atteggiamento e le vanno fatti i complimenti perché ci ha reso la vita difficile. Noi abbiamo giocato un primo tempo non sufficiente, specialmente in difesa dove abbiamo concesso 42 punti, spesso generati dalle nostre palle perse, ma nella ripresa la squadra ha avuto la reazione che mi aspettavo».

Nell’intervallo, il tecnico ha sistemato alcuni dettagli offensivi, «ma più che altro ho fatto notare che il problema era difensivo e, difatti, i 27 punti subiti da lì in poi ci hanno portato alla vittoria: non saremo stati brillanti, ma devo complimentarmi coi ragazzi perché nei momenti difficili abbiamo avuto la forza di vincere un match che non si era messo benissimo».

I risultati favorevoli cosa cambiano? «Questa vittoria è importante, ma dobbiamo guardare solo al nostro campionato ed essere felici per un successo su un campo difficile»