Basket A2, Martino e il ko dell’Unieuro: “Eravamo preparati all’assenza di Allen non a quella di Cinciarini” - Gallery

“Eravamo pronti all’assenza di Allen, non a quella di Cinciarini”. Dopo il ko con Torino (69-78) il coach dell’Unieuro Antimo Martino parte dall’episodio chiave della gara, con il veterano ko nel terzo quarto per un taglio in fronte e poi in campo col turbante (ma a scartamento ridotto) nel finale. “Faccio i complimenti a Torino - sottolinea Martino - per una vittoria meritata con Ghirlanda protagonista. Dobbiamo accettare la sconfitta, dovuta alla bravura degli avversari e ai problemi che abbiamo avuto sia in attacco che in difesa”.