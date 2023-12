Basket A2, Martino avvisa l’Unieuro: “Orzinuovi è una trasferta da affrontare con serietà”

Forlì vuole continuare la sua corsa vincente e arriva un altro esame severo. Dopo aver agganciato la Fortitudo in vetta alla classifica, l’Unieuro è chiamata ad un’insidiosa trasferta come quella di Orzinuovi, (domenica, ore 18) contro un avversario dal roster rinnovato rispetto alla partita di andata e soprattutto a caccia di punti salvezza. Così coach Antimo Martino: “Trasferta da affrontare con serietà e la giusta mentalità, per limitare le insidie che in questo campionato, soprattutto nelle partite esterne, sono sempre dietro l’angolo. Orzinuovi, che nelle ultime uscite ha cambiato il proprio assetto sostituendo Mayfield con Basile, che ha avuto un ottimo impatto, presenta oggi una squadra che per struttura sarà diversa da quella incontrata nella partita di andata. Da parte nostra c’è il forte desiderio di dare continuità al nostro buon momento sapendo che la vittoria passerà attraverso una partita solida e una buona prestazione di squadra.”

Si allinea Federico Zampini: “Incontriamo una squadra completamente diversa da quella affrontata all’andata, prima di tutto perchè hanno fatto tanti cambiamenti all’interno del roster e poi perchè comunque anche loro hanno aumentato la conoscenza reciproca. Non hanno vissuto un buon momento nel girone di andata, però ora si stanno riprendendo ed hanno dimostrato di potersela giocare anche nell’ultima partita contro Rimini e soprattutto di poter vincere a Cividale. Per noi è una partita assolutamente da non sottovalutare, nella quale sarà importante scendere in campo con l’approccio giusto.”