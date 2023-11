Basket A2, Martino: “Attenta Unieuro, la classifica di Chiusi è bugiarda”

Una trasferta da non sottovalutare per i biancorossi. Nel terzultimo match del girone di andata, l’Unieuro Forlì è chiamata a far visita alla Umana San Giobbe Chiusi di coach Bassi, già affrontata in Supercoppa e ferma in classifica a quota 2 punti. Così il coach Antimo Martino: “Affrontiamo Chiusi, squadra che nell’ultimo periodo abbiamo affrontato diverse volte dando sempre vita a partite molto combattute. Per questo dovremo prestare la massima attenzione anche perchè dal mio punto di vista la classifica di Chiusi è bugiarda. Hanno avuto qualche infortunio che sicuramente ha condizionato i loro risultati. Basti pensare alle difficoltà che Chiusi ha creato a Verona 10 giorni fa, sfiorando la vittoria casalinga, per capire che ci aspetta una partita difficile. Da parte nostra sappiamo bene cosa dobbiamo fare e come vorremmo farlo. Starà a noi trasformare quello che ci siamo detti e quello che abbiamo preparato in settimana sul campo, che resta l’unico e vero banco di prova”. Sulla stessa linea Kadeem Allen: “Affronteremo una buona squadra, quindi dovremo approcciare la gara con grande intensità. Dovremo giocare con maggiore fiducia e soprattutto insieme, offrendo una buona prestazione di squadra”. Palla a due domenica 12 novembre alle 18.00 al Pala Pania di Chiusi.