Basket A2, Martino aspetta Rieti: “Unieuro, ora 10 finali”

Nella prima giornata della fase a orologio l’Unieuro attende la rivelazione del girone verde Rieti (ore 18, Palafiera), giunta quarta al termine della prima fase della regular season, alle spalle di Trapani, Cantù e Torino. Così il coach Antimo Martino: “Iniziamo questa fase a orologio con grande entusiasmo per quello che abbiamo fatto fino ad ora e con la voglia di difendere il più possibile la nostra posizione in classifica. Sappiamo però che non sarà facile perchè ci aspettano 10 finali, considerando che ogni squadra proverà a dare il massimo per migliorare il proprio piazzamento in previsione della post-season. Iniziamo con l’affrontare una squadra come Riet ,che sicuramente sta disputando un ottimo campionato. Una squadra che può contare su un roster profondo: hanno una una rotazione a 11, con due ottimi stranieri e tanti giocatori italiani che conoscono molto bene la categoria. Nonostante l’incognita nell’affrontare squadre che si conoscono di meno rispetto a quelle del nostro girone, c’è da parte nostra l’intento di dare continuità a quello che stiamo facendo per affrontare questa fase con la stessa mentalità e la medesima determinazione con le quali abbiamo giocato sinora”,

Todor Radonjic tiene alta la guardia: “Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato, costruita molto bene e che gioca una pallacanestro molto fisica. Dobbiamo essere bravi a leggere bene le situazioni in campo e attaccare i loro punti deboli. Dovremo mettere molta intensità”.