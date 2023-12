Basket A2. Mai vista un’Unieuro così intensa. Radonjic: “Che reazione a Rimini”

Nel diagramma che simboleggia la crescita della Pallacanestro 2.015 da inizio campionato a fine anno solare, il secondo tempo del derby di Rimini rappresenta sicuramente il punto più alto toccato dalla curva biancorossa forlivese. Per le condizioni di partenza (Allen assente dell’ultima ora, Valentini in campo nonostante i pochissimi allenamenti sulle gambe) e l’andamento dei primi 20 minuti di gioco che sembravano avere infuso grande fiducia negli avversari, la reazione dopo l’intervallo della formazione di Antimo Martino è stata l’apice di questa prima metà di stagione. Organizzazione, intensità fisica in difesa, energia e presenza sui due lati del campo di tutti gli uomini utilizzati e cinismo nel piazzare i colpi del ko le armi vincenti.

Il fattore Radonjic

Una squadra che giustamente ha inorgoglito il suo tecnico, ma che del suo allenatore è ancora una volta una perfetta emanazione sul campo, così come riuscì ad esserlo nel campionato scorso. Bastano le parole di Todor Radonjic, uno dei grandi protagonisti del successo nel derby con i suoi 16 punti in 18 minuti, a confermarlo. «Quella a Rimini era una gara tutt’altro che semplice, con o senza Kadeem Allen, e nel primo tempo i nostri avversari erano stati molto bravi a punire alcune situazioni difensive che avevamo concesso. Durante l’intervallo, allora, Martino ci ha guardato e ci ha detto due cose molto semplici e chiare, ossia che dovevamo assolutamente aumentare l’intensità, la durezza, l’energia con cui stavamo giocando. Noi l’abbiamo fatto e il derby è svoltato».

La zona: un’arma a sorpresa

Certo, affinché una ricetta abbia realmente successo, è necessario che tanti ingredienti trovino il giusto mix e nel derby hanno avuto un ruolo anche un pizzico di tattica e le mancanze altrui: «E’ vero che RivieraBanca ha avuto spesso tiri aperti dalla distanza che nel primo tempo realizzava e che, poi, non ha più messo, ma la pallacanestro è fatta anche di inerzia psicologica e, nella ripresa quella era tutta dalla nostra: in quei casi, se senti venire meno la fiducia, spesso sbagli quelle conclusioni».

Tatticamente, poi, c’è stato anche altro, la zona: «Stiamo sperimentando l’arma della zona da alcune settimane e come opzione calibrata sulle caratteristiche delle avversarie è una scelta tattica che può dare frutti. Con Rimini li ha dati». Estraniando completamente Justin Johnson dalla partita, ad esempio.

Parola d’ordine: continuità

Allora, esattamente a metà cammino, con 16 partite giocate e altrettante in calendario, è stata proprio la migliore Unieuro della stagione? La risposta di Radonjic è tutto fuorché banale: «Non in senso assoluto, ma probabilmente per la reazione che abbiamo avuto dopo l’intervallo, allora sì: è stata una delle reazioni più forti e intense del nostro campionato», ammette “Tosho” prima di allargare lo sguardo all’ultimo scorcio del cammino dei biancorossi. «Più in generale stiamo vivendo un ottimo periodo di fiducia, sia di squadra che individuale: ognuno di noi ha sicurezza in se stesso e sta facendo quello che gli viene chiesto e, anzi, in alcuni casi anche qualcosa in più. Ora serve continuità per disputare un grande campionato sino alla fine».

Un derby in stato di grazia

E il Radonjic di Rimini ne è stato l’emblema. Sin dal primo tempo, la sua energia, ancor prima che i suoi canestri, hanno tracciato la strada e indicato la rotta al resto della squadra.

«In effetti mi è entrato tutto sin dall’inizio ed è una grande soddisfazione per me riuscire ad aiutare il gruppo anche in attacco, però quel che conta davvero è l’intensità con cui entro e sto in campo ed è quella che non devo fare mai mancare».