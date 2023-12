Basket A2, l’Unieuro si prepara per la nuova missione nelle prossime 6 gare

Dopo essersi regalata, ed avere donato ai propri tifosi, il migliore Natale possibile, l’Unieuro è già al lavoro. Obiettivo preparare il rush finale della prima fase di un campionato che la sta vedendo acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio valore e che, messo in archivio il vittorioso derby del Flaminio, ora le pone davanti una “missione”: 6 partite in poco più di un mese per blindare la vetta della classifica e garantirsi, così, un calendario “amico” nella fase ad orologio.

Per una squadra che, sin dalla scorsa stagione, ha sempre vissuto di micro-obiettivi da raggiungere per poi, alzare di una tacca l’asticella una volta perseguiti, il pensiero, ora, può essere proprio questo. Forlì è seconda in classifica nel proprio girone in virtù della differenza canestri sfavorevole con la Fortitudo, ha due punti di vantaggio su Udine e potenzialmente altrettanti su Trieste, che non dovrebbe avere problemi a regolare Chiusi nel recupero del 24 gennaio, poi c’è Verona 4 punti sotto. Una situazione estremamente fluida, ma che strizza l’occhio alla formazione allenata da Antimo Martino in vista di quella seconda fase che deciderà il ranking play-off e la cui formula rende questo finale di regular season estremamente importante.

La formula

Il cosiddetto “orologio”, infatti, consiste in 10 incontri di cui 5 casalinghi contro le formazioni posizionate alle spalle di Forlì nella graduatoria del girone Verde e 5 in casa delle squadre meglio classificate del raggruppamento gemello. Va da sé che arrivare primi significherebbe sfidare tutte le migliori formazioni al Pala Galassi (ancora inviolato al pari del “Carnera” di Udine e del “Gianni Asti” di Torino) per poi andare in trasferta sul campo delle ultime 5 del gruppo Verde. Confermare l’attuale seconda piazza, farebbe sì che l’Unieuro avrebbe un solo viaggio realmente proibitivo a Trapani, mentre tutte le altre “big” dovrebbero venire a cercare gloria in Romagna. È, dunque, una prospettiva intrigante che non renderebbe certo la strada in discesa, ma quanto meno darebbe ai biancorossi una chance ghiotta per sperare di avere la migliore testa di serie possibile ai play-off.

Guadagnarsi questo “orologio” è nelle facoltà dei romagnoli? Decisamente sì, o almeno è un destino che ora è nelle loro mani. Forlì nelle prossime sei partite incontrerà sabato al PalaGalassi un Piacenza che arriva da 4 vittorie in fila (ostacolo insidioso), poi andrà a Cividale, attenderà Verona e Chiusi in successione, si recherà a Udine e, infine, chiuderà con Trieste in casa. Sono tre scontri diretti al vertice, ma due di questi saranno giocati davanti al proprio pubblico e considerando che Udine dovrà affrontare ancora sia Bologna (fuori) che Trieste, vincerli significherebbe gettare un’ipoteca sulle prime due posizioni della classifica.