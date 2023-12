Basket A2, l’Unieuro schianta RivieraBanca alla distanza (68-80)

RBR Rimini - Unieuro Forlì 68-80 (26-23; 24-17; 8-19; 10-21)

RBR Rimini: Grande 17, Marks 17, Anumba 3, Johnson 18, Simioni 6, Tomassini 5, Tassinari 2, Masciadri, Scarponi, Abba. All.: Sandro Dell’Agnello.

Unieuro Forlì: Zampini 21, Valentini 3, Pollone 5, Johnson 8, Zilli, Allen n.e., Cinciarini 14, Radonjic 15, Pascolo 11, Tassone, Munari. All.: Antimo Martino.

Neanche l’assenza dell’acciaccato Allen ferma la marcia dell’Unieuro, che fa sfogare RivieraBanca nel primo tempo (50-40) e poi stringe le maglie difensive e spazza via gli avversari con una ripresa da 40-18. L’inizio è tutto di Rimini, che segna da tutte le posizioni fino al vantaggio in doppia cifra all’intervallo, poi l’inerzia si inverte con Zampini e Cinciarini a ispirare rimonta, sorpasso e fuga per la vittoria.