Basket A2, l’Unieuro sbanca Agrigento e allunga in vetta (69-80)

Pronostici rispettati ad Agrigento, dove l’Unieuro Forlì impone la legge del più forte e vince 69-80. Per i biancorossi top scorer il veterano Cinciarini con 17 punti (3/3 da tre e 8/8 ai liberi, peccato per lo 0/1 da 2...). Al fianco di Cinciarini, da segnalare i 16 punti a testa per Allen e Johnson e i 14 di Zampini. La squadra di Martino si avvantaggia in classifica approfittando della caduta di Trieste, Verona e, soprattutto, della Fortitudo Bologna, crollata nella ripresa a Casale Monferrato. Ora Forlì è al comando con 40 punti, seguita dalla Fortitudo a quota 36.