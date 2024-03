Basket A2, l’Unieuro ritrova Torino e c’è un tabù da sfatare

C’è una partita che ogni anno, dal 2020, torna puntuale come... un orologio. È quella che andrà in scena domenica alle 20 al Pala Galassi tra Unieuro e Basket Torino, sempre divise in due gironi distinti nelle regular season di campionato, ma costantemente avversarie nelle partite di Coppa e in quelle della seconda fase. Insomma, a suo modo anche quella tra i biancorossi e la formazione della Mole è diventata una “classica” e tra pochi giorni si svolgerà il suo sesto atto in meno di quattro anni.

Atto chiave, tra l’altro, nel cammino dei forlivesi in questa “fase-2” della stagione 2023-2024. Con sei gare da disputare (più le due delle final four di Coppa Italia il prossimo week-end), se vinta, la sfida ai torinesi terzi nel girone Verde, avvicinerebbe in modo davvero importante al traguardo del primo posto finale Pascolo e compagni. Per ottenere questo risultato, preservando la vittoria di vantaggio che detiene sulla Fortitudo, l’Unieuro dovrà sfatare un recente tabù: quello costituito proprio dalla Reale Mutua. Nelle cinque occasioni in cui, da novembre 2020, le due squadre si sono incontrate, l’Unieuro ha vinto i primi due confronti (75-70 nella semifinale di Supercoppa e 89-84 nell’andata della fase ad orologio 2020/2021 al Pala Gianni Asti) poi, però, negli ultimi tre l’hanno sempre spuntata i gialloblù. Forlì travolta in casa 56-93 nel ritorno della seconda fase del 2020/2021, ko 88-96 a Torino nell’orologio del campionato 2021/2022, e sconfitta interna 73-75 a gennaio 2023 nel quarto di finale di Coppa Italia del torneo scorso. In pratica, davanti al pubblico amico la Pallacanestro 2.015 non ha ancora mai battuto il Basket Torino ed è reduce da tre sconfitte filate. Come già altre volte da quando al timone dei romagnoli c’è Antimo Martino, bisogna quindi scrivere una pagina nuova di storia cestistica.

Che confronto sarà quello di domenica è presto detto. Si sfidano due delle formazioni più in forma dell’intero campionato. Forlì ha inanellato 8 vittorie consecutive, Torino 5 ed entrambe vantano l’Mvp di Lega Nazionale Pallacanestro del mese di febbraio: rispettivamente Xavier Johnson e Luca Vencato. Ad avvicinarle, poi, è l’andamento statistico della fase ad orologio. L’Unieuro realizza 79.3 punti di media e ne subisce 70, la Reale Mutua ne mette a segno 79.7 e ne concede 71.3. Cifre quasi speculari, ma nell’incrocio tra i due gironi le cose cambiano, perché la formazione di coach Franco Ciani quelle medie le ha abbassate e non di poco (prima segnava 85.9 punti e ne subiva 82.2), mentre i romagnoli le hanno praticamente fotocopiate in attacco (da 79.8 a 79.3) e addirittura migliorate in difesa dove prima lasciavano alle avversarie (complici i tanti supplementari giocati, però) 73.1 punti.

Ciò che, però, più di ogni altra cosa divide al momento le due contendenti, è l’andamento negli scontri diretti con le squadre posizionate nei primi cinque posti delle due classifiche, ossia il record nei big match. Come lo sarà quello di domenica. L’Unieuro lo ha positivo lo ha positivo, con 5 vittorie e 3 sconfitte tutte concentrate, tra l’altro, nel girone d’andata. Torino è in negativo, con appena 2 successi e 6 ko nei duelli di prima fascia. C’è, dunque, una maggiore abitudine a vincerli da parte dei biancorossi. Confermarsi ora, però, è ancora più importante di prima.