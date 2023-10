Basket A2, l’Unieuro punta forte sul grande ex Pascolo

Vincere partite imperfette come quella contro Rimini fa bene per due ragioni: dimostra che anche nelle difficoltà hai doti di resistenza e tenacia e sei in grado di assorbire gli urti per poi ripartire immediatamente e ti fa capire al contempo che quello che sei ora ancora non è sufficiente per poterti definire una squadra con precise sicurezze e capace di esprimere appieno il tuo potenziale. Il derby, quindi, dice che ti servono, come era logico immaginarsi, altri test ed altre prove da superare e una di queste per l’Unieuro si presenta già domenica a Piacenza.

Una sfida, quella con l’Assigeco di coach Stefano Salieri, che non si può non etichettare come “insidiosa”. Lo sa bene Davide Pascolo, il “grande ex” del match in terra emiliana. «Sarà una prova importante per noi perché l’Assigeco è davvero una formazione insidiosa, che ha iniziato molto bene questo campionato, ha tanti punti nelle mani e può darci molto fastidio – afferma l’ala-pivot biancorossa, nelle ultime due stagioni in forza proprio a Piacenza - Dovremo essere pronti a una battaglia, cercando di controllare il ritmo perché conoscendo Salieri so che avremo davanti una squadra che cercherà di giocare ad alta velocità e con tanta aggressività. Sono questi i suoi marchi di fabbrica».

Se battaglia sportiva deve essere, Forlì si sente pronta a sostenerla. «Piacenza ha sempre avuto e ha ancora una forte identità di squadra e quindi per superare questa prova dovremo essere capaci di fornire una prestazione di sostanza. In questo campionato la differenza la fa chi si dimostrerà nel tempo più duro. E noi dobbiamo cercare di esserlo sin d’ora». Ovviamente la gara di domenica ha un sapore speciale proprio per “Dada”, che con Salieri ha superato una fase difficile della sua carriera e si è rilanciato. «Mi fa piacere tornare, salutare il coach, i miei compagni, i membri della società e dello staff medico. Piacenza mi ha accolto in un momento in cui ero in vera difficoltà: vi giunsi in estate da aggregato e con problemi al ginocchio che mi avevano condizionato nelle precedenti stagioni a Trento e non pensavo neanche che sarei stato firmato. Tantomeno a poterci trascorrere due stagioni. L’Assigeco mi ha accolto benissimo e lì sono maturato tanto e, soprattutto, a Piacenza sono diventato padre».

La scorsa estate, però, è arrivata la chiamata della Pallacanestro Forlì ed era il momento di cercar nuovi stimoli. «E’ stata una richiesta che mi ha fatto subito felice e sono stato pronto e motivato ad accettarla – ricorda Pascolo - Forlì si è dimostrata una realtà molto ambiziosa e poi mi ha cercato con convinzione per le mie qualità. Ho anche informato della proposta “Toto” Forray cui dopo ben otto anni vissuti assieme a Trento mi lega un rapporto profondissimo e lui mi ha detto di firmare assolutamente».

Poi lo scambio di vedute con Antimo Martino ha fatto il resto. «Martino ha impostato una squadra cercando di inculcarle le sue idee di gruppo da battaglia che in campo non molla mai e che fa del collettivo la propria forza – ammette l’ex campione d’Italia con l’Olimpia Milano - Sono valori che condivido e sul campo sinora ho visto riflessa appieno la sua impostazione».