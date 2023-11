Basket A2, l’Unieuro non brilla ma fa il colpo in casa di Chiusi (62-71)

L’Unieuro non brilla ma fa valere la legge del più forte imponendosi in casa di Chiusi (62-71). Top scorer per i biancorossi i due usa Allen (15 punti) e Johnson (14). Doppia cifra anche per Zilli (12) e Cinciarini (10).

UMANA: Ceron 14 (1/2, 2/5), Chapelli (0/2, 0/3), Jerkovic 12 (3/4, 2/4), Bozzetto 6 (2/2, 0/1), Tilghman 8 (3/5, 0/2), Zani ne, Possamai 6 (3/8), Jonats 8 (2/2, 1/2), Raffaelli 6 (2/3, 0/1), Dellosto 2 (1/2, 0/3), Brinza e Lorenzoni ne. All.: Bassi.

UNIEURO: Allen 15 (4/9, 2/3), Pollone 3 (1/3 da tre), Zilli 10 (2/5), Zampini 6 (3/7, 0/1), Cinciarini 10 (3/5, 1/3), Pascolo, Tassone 9 (3/5 da tre), Johnson 14 (3/6, 0/1), Valentini 4 (0/1, 1/4), Munari e Radonjic ne. All.: Martino

ARBITRI: Maschio, Maschietto, Marzulli

PARZIALI: 13-21, 24-32, 43-54